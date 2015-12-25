НАТО ініціювало створення робочих груп з переходу ЗСУ на стандарти Альянсу

Про це повідомив керівник проектного офісу реформ Андрій Загороднюк під час засідання Ради реформ при Міністерстві оборони України, повідомляє "Європейська правда".

За словами Загороднюка, наступного року проект електронних закупівель розшириться, планується впровадити системи автоматизованого управління в усьому відомстві, розширити експеримент з харчування військовослужбовців.

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"Повністю переглядається процес роботи Департаменту держзакупівель. Разом з компанією Ernst&Young він почне працювати за західними стандартами. Спільно з ОБСЄ розробляється проект розвитку системи методичного контролю за Збройними силами цивільного контролю, який запрацює з першого кварталу наступного року", - сказав він.

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Також Загороднюк анонсував створення центрів обслуговування військовослужбовців. За його словами, системи військкоматів будуть перенаправлені на вирішення проблем і задоволення потреб військовослужбовців.