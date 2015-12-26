На Одещині вночі горіла казарма

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в області, у 00.11 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в Комінтернівському районі на території військової частини виникло загорання казарми.

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У 00.32 на місце події прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи і встановили, що горить дах одноповерхової казарми.

«У результаті пожежі вогнем знищено дах, перекриття казарми і майно на загальній площі 650 кв. м», - розповіли в прес-службі.

Пожежу локалізовано о 01.40 і ліквідовано о 05.55.

Загиблих і постраждалих немає. Попередня причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки при експлуатації твердопаливного котла. До гасіння пожежі було залучено 16 чоловік особового складу, а також 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.