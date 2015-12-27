Порошенко підписав закон про розширення повноважень місцевих органів самоврядування

Петро Порошенко підписав законопроект про розширення повноважень місцевих органів самоврядування, який Верховна Рада підтримала 10 грудня. Про це повідомили у прес-службі глави держави.

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Відповідно до цього закону органи виконавчої влади та місцевого самоврядування отримають додаткові повноваження, що суттєво змінює та оптимізує процедуру надання адмінпослуг.

"Йдеться про реєстрацію місця проживання, надання відомостей з Державного земельного кадастру, роботи з документами, що підтверджують громадянство, створення реєстру територіальних громад, обмін відомостями між реєстрами територіальних громад та передачу інформації в Єдиному державному демографічному реєстрі. Також закон регламентує процедуру доступу до інформації до цих реєстрів", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до підписаного закону, з 1 березня 2016 року змінюються умови ведення та користування даними Держземкадастру, а з 4 квітня 2016 року – правила та процедури реєстрації місця проживання особи.