У Затоці вночі горів санаторій, ДСНС говорить про підпал
16:03, 28 грудня 2015Суспільство
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У селищі Затока Одеської області в ніч на 28 грудня горів санаторій.
У Затоці сталася пожежа на території санаторію "Золоті піски" / moemore.od.ua
Як повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС в Одеській області, о 3:13 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в Затоці по вулиці Приморській, 63 виникло загоряння будівлі на території санаторію "Золоті піски".
Прибулі на місце пожежно-рятувальні підрозділи о 5:03 ліквідували пожежу на площі більше 80 квадратних метрів.
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Для ліквідації загоряння було залучено 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 8 чоловік особового складу. Загиблих і постраждалих немає.
За попередніми даними, причина пожежі - підпал.
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