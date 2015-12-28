У Затоці вночі горів санаторій, ДСНС говорить про підпал

Як повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС в Одеській області, о 3:13 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в Затоці по вулиці Приморській, 63 виникло загоряння будівлі на території санаторію "Золоті піски".

Прибулі на місце пожежно-рятувальні підрозділи о 5:03 ліквідували пожежу на площі більше 80 квадратних метрів.

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Для ліквідації загоряння було залучено 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 8 чоловік особового складу. Загиблих і постраждалих немає.

За попередніми даними, причина пожежі - підпал.