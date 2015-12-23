На Луганщині планують відкрити новий КПВВ - Тука
06:26, 23 грудня 2015Суспільство
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Голова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука повідомив, що в районі населеного пункту Золоте планується відкрити новий контрольний пункт в'їзду/виїзду.
Це буде автомобільний пункт пропуску / Фото УНІАН
Про це він розповів в інтерв'ю Громадському радіо.
Тука зазначив, що останнім часом виникла проблема з пунктом пропуску у Станиці-Луганській через збільшення передноворічного навантаження і зменшення довжини світлового дня.
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"Я дав сьогодні завдання підготувати пакет документів для дозволу на відкриття ще одного КПВВ в районі населеного пункту Золоте. Я поки не готовий сказати, коли це може статися. У будь-якому випадку, я буду приймати це рішення тільки у разі припинення провокацій і вогню з протилежного боку", - зазначив він.
Керівник регіону також зазначив, що це буде автомобільний пункт пропуску.
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