На Луганщині планують відкрити новий КПВВ - Тука

Про це він розповів в інтерв'ю Громадському радіо.

Тука зазначив, що останнім часом виникла проблема з пунктом пропуску у Станиці-Луганській через збільшення передноворічного навантаження і зменшення довжини світлового дня.

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"Я дав сьогодні завдання підготувати пакет документів для дозволу на відкриття ще одного КПВВ в районі населеного пункту Золоте. Я поки не готовий сказати, коли це може статися. У будь-якому випадку, я буду приймати це рішення тільки у разі припинення провокацій і вогню з протилежного боку", - зазначив він.

Керівник регіону також зазначив, що це буде автомобільний пункт пропуску.