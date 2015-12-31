Майже вся Україна зустріне Новий рік зі снігом

У новорічну ніч невеликий сніг пошириться майже на всі області України, крім західних, пише Українська правда з посиланням на Укргідрометцентр.

Температура повітря вночі по країні очікується на рівні -10..-12°С.

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В перший день нового року стовпчики термометрів піднімуться до -4..-10°С, залежно від регіону.

У Києві в новорічну ніч невеликий сніг. Температура повітря вночі -9..-11°С. 1 січня вдень у столиці -7..-9°С.