Майже вся Україна зустріне Новий рік зі снігом
12:44, 31 грудня 2015Суспільство
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У ніч з 31 грудня на 1 січня та впродовж першого дня нового року майже по всій території України йтиме сніг.
REUTERS
У новорічну ніч невеликий сніг пошириться майже на всі області України, крім західних, пише Українська правда з посиланням на Укргідрометцентр.
Температура повітря вночі по країні очікується на рівні -10..-12°С.
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В перший день нового року стовпчики термометрів піднімуться до -4..-10°С, залежно від регіону.
У Києві в новорічну ніч невеликий сніг. Температура повітря вночі -9..-11°С. 1 січня вдень у столиці -7..-9°С.
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