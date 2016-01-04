Інтерпол оголосив у розшук низку бойовиків ДНР і ЛНР

13 бойовиків самопровозгашенных ДНР та ЛНР, які причетні до терористичних дій на сході України, були оголошені до міжнародного розшуку, повідомляє Апостроф з посиланням на заяву прес-служби ГУ Національної поліції в Донецькій області.

Оголошених у розшук Інтерполом бойовиків підозрюють у грабежах, вбивствах, тортурах, викраденні громадян у зоні АТО.

"Всього з метою оголошення до міжнародного розшуку до генерального секретаріату Інтерполу були спрямовані 137 матеріалів. З них 27 - відносно фігурантів відразу декількох кримінальних проваджень, серед яких - злочини проти миру і безпеки", - говориться в повідомленні поліції.

Зазначається, що українським правоохоронцям вдалося довести причетність розшукуваних до тяжких злочинів за вказаними 13 епізодами.

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На даний момент за ініціативою поліції Донецької області в міжнародному розшуку знаходяться 85 осіб, розшукуваних з метою затримання та екстрадиції в Україну.