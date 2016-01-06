У Національній опері 7 січня пройде Митрополича ялинка для дітей бійців, які загинули в АТО і переселенців

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, організатором заходу виступив Синодальний відділ УПЦ по роботі з молоддю спільно з Всеукраїнським волонтерським рухом «Молодість не байдужа».

"У день свята Різдва Христового відбудеться вистава та концерт за участю дитячих та фольклорних колективів для пацієнтів дитячих відділень київських лікарень, дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт, а також вихованців дитбудинків Київської, Чернігівської, Житомирської та Херсонської областей. Гостей привітає Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій. Початок заходу о 13.00", - розповіли організатори.

Благодійну Митрополичу ялинку на свято Різдва Христового УПЦ проводить уже понад 10 років. Мета акції - подарувати святковий настрій і радість світлого християнського свята дітям, які перебувають у скрутній життєвій ситуації. Цього року до участі в акції запрошено дітей із сімей вимушених переселенців, а також дітей, батьки яких загинули в ході АТО.