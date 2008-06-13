У Криму голова селищної ради погорів на рекордному хабарі

У Криму під час отримання хабара на суму понад 5 млн. доларів затримано голову Партенітської селищної ради (Велика Алушта), а також депутата цієї ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Сімферополі повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

За його словами, урядовці вимагали гроші за дві земельні ділянки, загальна площа яких становила 17 га.

«За 17 га землі вони вимагали хабар у розмірі 6 млн. 800 тис. доларів, з них 5 млн. 200 тис. доларів вони мали намір привласнити, а 1 млн. 600 тис. доларів офіційно сплатити на рахунки Партенітської сільської ради», - сказав міністр внутрішніх справ.

На прес-конференції журналістам продемонстрували вилучені доларові купюри. Гроші охороняли кілька працівників «Беркута».

Ю.ЛУЦЕНКО сказав, що це найбільший в історії української міліції затриманий хабар. До цього, сказав міністр, перше місце займав хабар у 3 млн. грн. в Дніпропетровській області.

Він також повідомив, що операція, проведена силами працівників Головного управління МВС України в Криму та Генеральної прокуратури України, готувалася досить давно. Ю.ЛУЦЕНКО подякував за роботу кримським міліціонерам.