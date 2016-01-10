Затримано озброєну групу, що в листопаді побила бітами СБУшників в київському парку

Про це йдеться у повідомленні Управління зв'язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

Зазначається, що до складу групи входив також громадянин Російської Федерації.

23 листопада 2015 року в Києві на території парку відпочинку «Гідропарк» біля однойменної станції метро учасники групи вчинили напад на учасників АТО – співробітників Служби безпеки України та спортивними бітами заподіяли їм тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

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Один із потерпілих до цього часу перебуває у комі в результаті тяжкої відкритої черепно-мозкової травми, перелому основи черепа.

Під час обшуків цього ж дня за місцем проживання та тимчасового перебування вказаних осіб вилучено загалом: 6 гранат Ф1, 3 тротилові шашки з детонаторами; близько 500 патронів калібру 7,62 мм та дві бейсбольні біти. Самі підозрювані в ході затримання вчинили активний фізичний опір та погрожували застосувати наявні у них боєприпаси.

Органом досудового розслідування перевіряються також факти можливих розбійних нападів, вчинених зазначеною озброєною групою осіб на території «Гідропарку».

Наразі готуються клопотання до Печерського районного суду Києва про обрання підозрюваним запобіжних заходів.