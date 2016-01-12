Учасник бійки у Драгобраті закликав не політизувати інцидент: це була звичайна "битовуха"

Про це повідомляє Mukachevo.net.

За словами "Хорвата", він 2 роки тому пішов у АТО в складі 5 окремого добровольчого корпусу Правого Сектору. Майже рік пролежав у лікарні через поранення. Донедавна був координатором штабу Правого Сектору по блокаді Криму.

"Це був останній 3-й день нашої різдвяної відпустки. Ми зайшли поїсти. Прошу не політизувати цю справу, це була звичайна "битовуха"", - переповів власну версію підозрюваний.

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"Андрій Стемпіцький, Дмитро Ярош чудово розуміють ситуацію і через день або два будуть тут на місці", - додав підозрюваний.

Майже відразу після свідчень Хорвата було оголошено чергову перерву в роботі суду.

Як повідомляв УНІАН, трьом з п'яти затриманих учасників бійки на гірськолижному курорті Драгобрат суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці. Щодо інших двох осіб судове засідання триває.

Раніше Закарпатська ОДА заявила про причетність до бійки на Драгобраті членів "Правого сектору".

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За даними ОДА, п’ятеро громадян 10 січня близько 4.00 ранку п’яними увірвалися до турбази "Хата магната" і примусили кухаря і бармена готувати їм їжу, хоча на той час на турбазі не було світла. Після цього вони побили одного з кухарів та бармена, котрі з численними тілесними ушкодженнями госпіталізовані.