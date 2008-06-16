Суд наказав взяти під варту мера Алушти

Сьогодні Печерський районний суд Києва обрав міру запобіжного заходу – тримання під вартою - міському голові Алушти Володимиру ЩЕРБИНІ, який обвинувачується в отриманні хабарів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову оголосив суддя Печерського райсуду Сергій ВОВК, задовольнивши таким чином подання слідчого Генпрокуратури.

Як зазначається в поданні, В.ЩЕРБИНА, як службова особа, створив злочинні схеми вимагання хабарів, які громадяни мусили сплачувати за надання можливості займатися підприємницькою діяльністю в Алушті. Зокрема, було встановлено, що у травні цього року В.ЩЕРБИНА разом зі своїм заступником Вадимом ПОПОВИМ вимагали від представника філії ТОВ «Кримігросервіс» 50 тис. дол. за позитивне вирішення питання щодо розташування на Алуштинській набережній гральних павільйонів. Коли ж підприємець відмовився сплатити вказану суму, йому було запропоновано сплатити 20 тис. дол.

Після цього Алуштинська міськрада прийняла відповідне рішення, яке було завізовано В.ПОПОВИМ.

Одержані кошти від підприємця потім були розподілені між ним та міським головою.

Крім того, під час обшуків у мера Алушти та його заступника були вилучені інші кошти, отримані від різних громадян.

В поданні представники прокуратури зазначили, що Алуштинський міський голова, перебуваючи на волі, може ухилятися від слідства та суду, та перешкоджати у встановленні істини у справі, оскільки добре обізнаний в оперативній діяльності.

У свою чергу В.ЩЕРБИНА, виступаючи в суді, підкреслював, що за останні два роки він і значна частина депутатів міськради докладали всіх зусиль для того, щоб або обмежити, або місцями прибрати з Алушитинської набережної розважальні гральні заклади, оскільки «ці заклади ніяк не прикрашають набережну».

За словами В.ЩЕРБИНИ, міська влада намагалася зробити це, в тому числі звертаючись до судів.

Крім того, міський голова зауважив, що гральні заклади, «які практично заробляють чималі гроші… напевно, повинні були б більше вкладати до міської казни для благоустрою міста».

При цьому він зауважив, що мова йшла про платежі до бюджету або про вкладання коштів в окремі соціальні програми.

«Ніяких грошей ні від ігросервісу, ні від посередників я не отримував», - наголосив мер Алушти.

Водночас мер зауважив, що 2 тис. 200 дол., які були знайдені та вилучені у нього в кабінеті, призначалися для поїздки міської дитячої футбольної команди на змагання.

У контексті обвинувачення він також підкреслив, що в нього в сейфі зберігалися раніше значно більші особисті суми грошей, «оскільки на роботі більш надійно зберігати їх у сейфі… Суми були і побільше - до 60 тис. грн.».

Разом з тим В.ЩЕРБИНА поінформував суд, що два місяці тому його попереджали про прослуховування розмов та попередили, що з дня на день «готується моє затримання». При цьому В.ЩЕРБИНА підкреслив, що він, знаючи про своє можливе затримання, не намагався втекти, «щоб не дати їм (правоохоронним органам – УНІАН) привід для пересудів».

В той же час він зауважив, що не думав, що його затримання “буде зроблено так топорно».

У свою чергу адвокат В.ЩЕРБИНИ Ігор БОРОВСЬКИЙ, виступаючи на судовому засіданні, висловив переконання, що перебування під вартою «може зашкодити не тільки моєму підзахисному, але й інтересам міста, інтересам держави…”. “Перебування мого підзахисного під вартою буде занадто суворим», - додав адвокат.

Як зазначається в постанові суду, рішення може бути оскаржено протягом 3 діб з моменту його проголошення.

Перебування В.ЩЕРБИНИ під вартою слід відраховувати з 16 червня.

Коментуючи рішення суду, І.БОРОВСЬКИЙ зауважив, що «воно є законним, але занадто суворим» і він має намір оскаржити його в апеляційному порядку.

В.ЩЕРБИНА буде утримуватися в Лук`янівському СІЗО (№13).