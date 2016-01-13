У Запоріжжі понад 100 тисяч жителів другу добу залишаються без води через аварію на водоводі (фото, відео)

Як передає кореспондент УНІАН, за минулу добу жителі району розкупили в магазинах всю питну воду. Технічна вода підвозиться автоцистернами, у яких шикуються черги з сотень запоріжців.

Достовірної інформації про терміни відновлення водопостачання на даний момент немає.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 12 січня у Запоріжжі понад 100 тис. людей залишилися без централізованого водопостачання через аварію в мережах КП «Водоканал», що забезпечує подачу питної води на території міста.

За даними «Водоканалу», причиною припинення централізованого водопостачання став порив в єдиному водоводі, з якого здійснюється водопостачання на Хортицький район м.Запоріжжя.