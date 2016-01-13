Соціологи показали рейтинг симпатій українців до політиків

Скоріше позитивно до мера Львова Андрія Садового ставляться 32% українців, до прем'єр-міністра Арсенія Яценюка різко негативно налаштовані 62%. Соціологічна група "Рейтинг" оприлюднила результати опитування про ставлення українців до тим чи іншим відомим політикам і державним діячам.

Читайте такожСоціологи: 75% мешканців Донбасу підтримують єдність України, але на різних умовах

За статистикою, рейтинг симпатій населення очолює міський голова Львова Андрій Садовий. До нього дуже позитивно ставляться 9% респондентів і "скоріше позитивно" – 32%.

У той же час прем'єр Арсеній Яценюк викликає різко негативне ставлення у 62% опитаних, ще у 21% - швидше негативне. Загалом його роботою незадоволені 83%, а відносно задоволені – 11% українців.

Читайте такожУкраїнці майже порівну за і проти дострокових виборів Ради, лідерство зберігає БПП - опитування

Президентом України Петром Порошенком незадоволені 66%, лідером ВО "Свобода" Олегом Тягнибоком – 73%, спікером Ради Володимиром Гройсманом – 67% опитаних.

Дослідження проводилося з 19 по 30 листопада серед 1800 осіб старше 18 років у всіх регіонах, за винятком окупованого Криму і підконтрольних бойовикам територій Донбасу.