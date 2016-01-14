У Києві на вихідних очікується погіршення погоди

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації (КМДА). За прогнозом Українського гідрометцентру, 15 січня у столиці очікується ожеледиця, хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний 5-10 м/с. Температура вночі 4-6°, вдень 1-3° морозу.

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16-17 січня очікується погіршення погодних умов. Зокрема, 16 січня вночі сильний сніг, пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, хуртовина, вдень невеликий мокрий сніг, температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

17 січня передбачається невеликий сніг, температура вночі та вдень 7-9° морозу, на дорогах ожеледиця, вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

18-19 утримається холодна погода з температурою вночі 12-14° морозу, вдень 8-10° морозу. 18 січня переважно без опадів, 19 січня – невеликий сніг.

Комунальна корпорація «Київавтодор» просить власників приватного транспорту з розумінням поставитись до ситуації та не залишати авто на узбіччях доріг, аби не заважати процесу очищення вулично-дорожньої мережі від снігу.

Фахівці також радять за можливості не користуватися власним автотранспортом у разі погіршення погодних умов.