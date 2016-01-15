Вибух газу в Українську: мешканців пошкодженого будинку евакуювали (фото, відео)

Про це повідомляється на сайті МВС України.

Зазначається, що поліція продовжує здійснювати охорону пошкодженого будинку, щоб запобігти мародерству та не допустити людей на небезпечну територію.

Поліцейські встановлюють обставини події, опитують свідків та очевидців.

Доступу на 5 поверх, де стався вибух, поки немає, зазначили у МВС.

Читайте такожНа Донеччині у квартирі вибухнув газ, під завалами - матір з трьома маленькими дітьми

Попередньо встановлено, що у двокімнатній квартирі, де стався вибух, перебували дві жінки – господарка, 1983 року народження, та її подруга, 1995 р.н., а також троє дітей. Жінки знаходилися у залі, де вживали спиртні напої. Коли господарка вийшла на кухню та запалила сірника – стався вибух. Обидві жінки та старша дівчинка отримали опіки, молодші діти загинули. Батько у цей час був на роботі, йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня приблизно о 9 годині ранку у квартирі на 5-му поверсі багатоквартирного будинку в м. Українськ стався вибух побутового газу. В результаті було пошкоджено стіни та вікна у цій квартирі та в розташованих поруч.