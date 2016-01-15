Суд відмовив ГПУ в апеляції на рішення про запобіжний захід щодо Лукаш

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Апеляційного суду Києва.

Як зазначається,15 січня 2016 року суддя-доповідач Апеляційного суду Києва Валерій Глиняний, отримав апеляційну скаргу прокурора ГПУ на ухвалу судді Солом'янського районного суду Києва від 28 грудня 2015 року, якою було відмовлено у задоволенні клопотання про продовження строку особистих зобов'язань Лукаш.

“Керуючись статтями 309, 399 Кримінально-Процесуального кодексу України суд відмовив у відкритті провадження”, - йдеться у повідомленні.

Ухвала Апеляційного суду може бути оскаржена в касаційному порядку протягом 3 місяців до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

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Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки повідомила про "спецоперацію" із затримання Лукаш 5 листопада. Згодом з'ясувалось, що Лукаш до того постійно перебувала в Києві і жила в будинку своєї матері.

6 листопада Печерський суд обрав Лукаш запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою звільнення під заставу 5,1 млн грн. Заставу за неї вніс Вадим Новинський.

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ГПУ підозрює Лукаш у заволодінні коштами державного бюджету в розмірі 2,5 млн грн та вчиненні службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки під час її перебування на посаді міністра юстиції.

28 грудня Солом'янський суд Києва скасував запобіжний захід щодо Лукаш і зняв з неї процесуальні обов'язки.