У Дніпропетровську прийняли присягу 950 патрульних поліцейських (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистій церемонії взяли участь голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, мер Борис Філатов та заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич.

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Планувалося, що на сьогоднішній захід прибудуть прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, проте через негоду аеропорт Дніпропетровська не зміг прийняти літак з чиновниками.

Деякі подробиці конкурсу в Дніпропетровську у своєму Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"950 осіб, що пройшли жорсткий відбір з 8123 кандидатів. Конкурс пройшли 974 людини, змогли закінчити навчання – 950. З них – 23% дівчини, 86% - з вищою освітою, кожен десятий – учасник АТО. Багато спортсменів ( 32 КМС, 5 майстрів спорту, 1 МСМК). 13% раніше служили в органах МВС ( в основному в добровольчих батальйонах МВС "Дніпро-1" і "Січеслав")", - написав він.

Очолив патрульну поліцію Дніпропетровська старший лейтенант поліції Богоніс Володимир Романович – у минулому бойовий офіцер з "Дніпро-1", що пройшов з полком всі бойові випробування останнього часу.

Аваков додав, що Дніпропетровськ – 9 місто, в якому запрацював новий поліцейський патруль. За ним підуть – Івано-Франківськ (30 січня), Херсон (6 лютого), Вінниця (14 лютого), Чернігів (21 лютого), Кременчук (27 лютого). Потім – Черкаси, Полтава, Житомир, Чернівці, Рівне, Бориспіль, Запоріжжя, Тернопіль, Слов'янськ-Краматорськ, Кіровоград, Кривий Ріг, Харків-Лисичанськ-Рубіжне, Маріуполь і Суми.