Сьогодні православні відзначають Водохресний святвечір
10:18, 18 січня 2016Суспільство
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18 січня напередодні Водохреща за православним обрядом святкується "Голодна кутя", або другий Святий Вечір.
На вечерю подають пісні страви / Фото УНІАН
Також його називають Водохресний святвечір, повідомляє ZIK.
Зазначається, що на вечерю подають пісні страви. Після вечері всі кладуть свої ложки в одну миску, а зверху – хлібину, "щоб хліб родився".
На згадку про Водохреще в храмах проходить освячення води. Узятою з храму святою водою слід умитися і окропити житло. Вважається, що водохресна вода має особливу цілющу силу.
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У святковий день вода освячується також на водоймищах, в ополонці – "йордани". Після урочистого молебня священик тричі опускає у воду хрест. Після чого люди занурюються у воду, вірячи, що таке купання очищує від гріхів і позбавляє від хвороб.
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