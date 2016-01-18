Сьогодні православні відзначають Водохресний святвечір

10:18, 18 січня 2016
Суспільство
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18 січня напередодні Водохреща за православним обрядом святкується "Голодна кутя", або другий Святий Вечір. 

Фото УНИАН

Також його називають Водохресний святвечір, повідомляє ZIK.

Зазначається, що на вечерю подають пісні страви. Після вечері всі кладуть свої ложки в одну миску, а зверху – хлібину, "щоб хліб родився".

На згадку про Водохреще в храмах проходить освячення води. Узятою з храму святою водою слід умитися і окропити житло. Вважається, що водохресна вода має особливу цілющу силу.

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У святковий день вода освячується також на водоймищах, в ополонці – "йордани". Після урочистого молебня священик тричі опускає у воду хрест. Після чого люди занурюються у воду, вірячи, що таке купання очищує від гріхів і позбавляє від хвороб.

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