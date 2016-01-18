Сьогодні православні відзначають Водохресний святвечір

Також його називають Водохресний святвечір, повідомляє ZIK.

Зазначається, що на вечерю подають пісні страви. Після вечері всі кладуть свої ложки в одну миску, а зверху – хлібину, "щоб хліб родився".

На згадку про Водохреще в храмах проходить освячення води. Узятою з храму святою водою слід умитися і окропити житло. Вважається, що водохресна вода має особливу цілющу силу.

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У святковий день вода освячується також на водоймищах, в ополонці – "йордани". Після урочистого молебня священик тричі опускає у воду хрест. Після чого люди занурюються у воду, вірячи, що таке купання очищує від гріхів і позбавляє від хвороб.