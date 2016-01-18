"Ніяких бунтів і референдумів": Іслямов розповів, чим буде займатися батальйон "Крим" до і після звільнення півострова

Про це розповів лідер " громадянської акції з блокади Криму Ленур Іслямов, повідомляє "Українська правда".

"Ми будемо займатися забезпеченням правопорядку і стабільності в регіоні... Щоб ніхто не думав, що можна розгойдати ситуацію, зробити якийсь бунт і потім референдум, як вони це зробили в Криму".

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"Ми не повинні далі втрачати жодних територій. Ми повинні повертати території. Ми повинні бути готові до того, що як тільки Крим звільниться - а ми його будемо звільняти... - й надалі будемо вже всередині Криму правопорядком займатися", - говорить активіст.

Іслямов також зазначив, що хотів би бути одним з командирів цього батальйону.

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Він не взявся прогнозувати, в які терміни буде завершено формування батальйону "Крим", однак зазначив, що переговори з Нацгвардією йдуть.

"Зараз ми в Києві будемо детально обговорювати з представниками Нацгвардії. Ми вже сформували робочу групу", - сказав Іслямов.

Іслямов також підтвердив, що кримські татари розробляють схему морської блокади Криму.

"Це питання - на рівні підготовки. Чекаємо акцептування всіх лідерів Меджлісу. Ми готуємося", - зазначив він.