"Ніяких бунтів і референдумів": Іслямов розповів, чим буде займатися батальйон "Крим" до і після звільнення півострова
Завданням Кримськотатарського добровольчого батальйону, який формується в Херсонській області, зміцнення і підтримання правопорядку.
Про це розповів лідер " громадянської акції з блокади Криму Ленур Іслямов, повідомляє "Українська правда".
"Ми будемо займатися забезпеченням правопорядку і стабільності в регіоні... Щоб ніхто не думав, що можна розгойдати ситуацію, зробити якийсь бунт і потім референдум, як вони це зробили в Криму".
Читайте такожНа боці ІДІЛ у Сирії та Іраку воюють 50 жителів Криму - СБУ
"Ми не повинні далі втрачати жодних територій. Ми повинні повертати території. Ми повинні бути готові до того, що як тільки Крим звільниться - а ми його будемо звільняти... - й надалі будемо вже всередині Криму правопорядком займатися", - говорить активіст.
Іслямов також зазначив, що хотів би бути одним з командирів цього батальйону.
Читайте такожІслямов про формування батальйону "Крим": Ми збираємо НАТОвський формат
Він не взявся прогнозувати, в які терміни буде завершено формування батальйону "Крим", однак зазначив, що переговори з Нацгвардією йдуть.
"Зараз ми в Києві будемо детально обговорювати з представниками Нацгвардії. Ми вже сформували робочу групу", - сказав Іслямов.
Іслямов також підтвердив, що кримські татари розробляють схему морської блокади Криму.
"Це питання - на рівні підготовки. Чекаємо акцептування всіх лідерів Меджлісу. Ми готуємося", - зазначив він.