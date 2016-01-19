Обстріл мобільної групи 2 вересня: Тука заявив про вихід слідства на організацію наркотрафіку

Під час розслідуванні розстрілу зведеної мобільної групи неподалік селища Лобачеве слідство вийшло на організацію наркотрафіку.

Про це повідомив голова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука на своїй сторінці у Facebook.

«Слідство вийшло на організацію наркотрафіку», - заявив він.

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За його словами, «слідчі ГВП ( Головна військова прокуратура- УНІАН) стикаються з шаленим супротивом з усіх боків. Але... продовжують працювати!».

«Досить несподіваним виявився інформаційний супротив. Я маю на увазі звинувачення, які летіли на адресу військового прокурора АТО Костянтина Кулика».

Тука зазначає, що «виток інформації був організований ззовні. І, за його словами, складається враження, що саме наближення слідчих до фіналу і спричинило таку «атаку».

«Була проведена службова перевірка, яка не виявила жодних ознак корупційних дій в військовій прокуратурі АТО. На скільки мені відомо, керування трафіком здійснюється високопосадовцями (іноді - в формі). Далеко не завжди ці люди мешкають в Україні», - додав він.

Тука висловив сподівання, що, не зважаючи на супротив, слідчим вдасться притягнути до відповідальності не лише "шісток", які діють на лінії розмежування, а й реальних організаторів та кураторів.

«Порівняно з цією справою, справа «діамантових прокурорів» може виявитись дитячою забавкою!», - наголошує очільник Луганської ВЦА.

Як відомо, 2 вересня у Луганській області розстріляно зведену мобільну групу: двоє людей загинули і четверо дістали поранення.

Цього ж дня в штабі АТО підтвердили інформацію про потрапляння в засідку бойовиків групи з контролю за переміщенням товарів через лінію розмежування.

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За словами речника Адміністрації президента з питань АТО Андрія Лисенка, неподалік селища Лобачеве, розташованому між Щастям та Слав'яносербськом, у ворожу засідку потрапила мобільна група у складі волонтерів, працівників Державної фіскальної служби, СБУ, військовослужбовців-десантників Збройних Сил України.

За його словами, на шляху слідування групи були закладені міни, працював снайпер.