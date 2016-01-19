У найближчі 2 роки відмовитися від телевізора хочуть 12% українців – дослідження

Про це повідомляє прес-служба шведського виробника обладнання для мереж бездротового зв'язку Ericsson, посилаючись на результати власного дослідження ринку телебачення та медіа за 2015 рік.

"12% користувачів планують відмовитися від нього (телевізора – УНІАН) протягом наступних двох років", - йдеться в повідомленні.

При цьому близько 70% опитаних українців заявили, що від перегляду телебачення не відмовляться ніколи.

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Згідно з прес-релізом, українці витрачають більше 38 годин на тиждень на перегляд телебачення і відеоконтенту, з яких більше 6 годин припадають на фільми, серіали та програми, які транслюються на ефірних каналах.

В ході моніторингу представники компанії Ericsson опитали 22,5 тисячі користувачів.

Компанія Ericsson – найбільший у світі постачальник технологічних рішень і професійних послуг для операторів зв'язку. Штаб-квартира компанії знаходиться в Стокгольмі (Швеція). Ericsson працює в 180 країнах світу, штат співробітників налічує понад 110 тисяч осіб.

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