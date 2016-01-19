У Хмельницькому через грип призупинили навчальний процес у школах

З 20 січня у Хмельницькому тимчасово призупиняється навчально-виховний процес у школах через збільшення захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив міський голова Олександр Симчишин з посиланням на інформацію головного державного санітарного лікаря міста Хмельницького та Хмельницького району Балашова, де зафіксовано значне збільшення кількості випадків захворюваності на ГРВІ.

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Зокрема, з початком епідемічного сезону (з 24.09.2015р. до 15.01.2016 р.) у Хмельницькому на ГРВІ та грип захворіло 25190 осіб, з яких 19366 - діти до 17 років, що становить 76,8%. У хворих зареєстровано 26 випадків тяжких гострих респіраторних інфекцій (0,1%).

“Карантин поки не вводимо, бо це суттєвий захід. Наразі в місті епідемічний поріг не перевищений. Тому тривалість обмежувальних протиепідемічних заходів діятиме допоки не стабілізується вірусна ситуація”, - пояснив Симчишин.

Загалом, у хмельницьких школах навчається близько 30 тисяч учнів.