Ющенко до 10 серпня має поновити Жовтяка на посаді

1 серпня 2006 року Державна виконавча служба відновила провадження за рішенням Києво-Святошинського районного суду Київської області про поновлення Євгена ЖОВТЯКА на посаді голови Київської облдержадміністрації та зобов’язала Президента України Віктора ЮЩЕНКА не пізніше 10 серпня 2006 року видати відповідний Указ.

Таке рішення-вимогу за № 160/11, копія якої є в розпорядженні УНІАН, прийнято вчора та надіслано на ім’я В.ЮЩЕНКА відділом примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби.

У тексті вимоги також зазначається, що до 10 серпня Державна виконавча служба має отримати копію відповідного Указу Президента України про фактичне допущення незаконно звільненого працівника (Є.ЖОВТЯКА - УНІАН) до виконання попередніх обов’язків. "За невиконання вимоги державного виконавця винні особи будуть притягнуті до відповідальності, встановленої ст. 87 Закону України "Про виконавче провадження", - попереджається в документі. В ньому також вказується, що підставою для відновлення провадження та прийняття вимоги стала ухвала Києво-Святошинського районного суду, який 20 липня 2006 року відмовив держвиконавцю в задоволенні його заяви про встановлення порядку та способу виконання рішення суду і таким чином усунув підстави для зупинення провадження.

Слід зазначити, що законом передбачено, що у випадку, коли відповідач добровільно не виконує рішення суду, його повинні оштрафувати. Якщо рішення знову не виконується, накладається ще один штраф. А якщо і після двох адміністративних штрафів посадова особа не виконує рішення суду, державний виконавець повинен звернутися до суду з клопотанням про порушення кримінальної справи. Що стосується відповідача у цій справі (ним є Президент), то, згідно з законодавством, Президент має недоторканність і Конституція захищає його від кримінального переслідування. Тож у цьому випадку після двох штрафів державний виконавець має звертатися не до суду, а до Верховної Ради України, яка має певні повноваження, якщо Президент порушує Конституцію України.

Водночас згідно з Законом України “Про виконавче провадження”, державний виконавець зобов’язаний діяти саме так. Інакше він сам стане порушником закону.