Виробники ID-карток пояснили, як перевірити їхню справжність

Поліграфкомбінат «Україна» оприлюднив інформацію про захисні особливості паспорта громадянина України нового зразка, відповідно до якої можна перевірити автентичність ІD-картки.

Інформація доступна на сайті виробника документу - Поліграфкомбінату «Україна» в електронному вигляді.

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«Ми прагнемо відповідати міжнародним стандартам та робити для українців документи, в якості та захищеності яких вони будуть стовідсотково впевнені. Інформація щодо захисних особливостей паспорту громадянина України нового зразка дозволить з легкістю впевнитись у автентичності паспортного документа», - наголошує директор Поліграфкомбінату «Україна» Максим Степанов.

В інформації про захисні особливості паспорту громадянина України нового зразка наведено ті 17 елементів захисту, які дозволяють перевірити справжність ідентифікаційного документа без застосування додаткових експертних заходів. Зазначені елементи захисту використовувались виробником відповідно до Постанови КМУ від 25.03.2015 № 302 (зі змінами), якою затверджено зразки та технічні описи нового паспорту громадянина України.