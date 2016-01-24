У Харкові "замінували" ринок: евакуйовано 650 осіб

Інформація про замінування радіоринку в Харкові не підтвердилася.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Національної поліції України в Харківській області, сьогодні, 24 січня, о 12:45 до чергової частини Київського районного відділу поліції надійшла інформація про те, що на ринку, який розташований по вулиці Героїв праці, знаходиться вибухівка.

Про це правоохоронцям повідомив невідомий чоловік.

За вказаною адресою виїхали слідчо-оперативна група, кінологічна служба, експерти криміналісти та вибухотехніки.

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Працівники поліції, які виїхали на місце події, ретельно обстежили територію площею майже 2 тисячі кв. м. та евакуювали більше 650 громадян. Жодних вибухових пристроїв або інших небезпечних предметів виявлено не було.