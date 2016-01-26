У Дніпропетровську на хабарі затримали прокурора (відео)
12:01, 26 січня 2016Суспільство
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Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою та поліцією затримала на хабарі прокурора однієї з місцевих прокуратур Дніпропетровська.
У Дніпропетровську на хабарі затримали прокурора / youtube.com
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