На Черкащині загорівся міський автобус з 40 пасажирами: втекли, розбивши вікна (фото, відео)

Про це повідомляє управління ДСНС в Черкаській області.

За словами водія маршрутки, пожежа почалась, коли узявши пасажирів на зупинці «Стадіон «Авангард», він рухався вулицею Богдана Хмельницького. Саме в цей момент з моторного відсіку несподівано з'явився густий дим.

Зупинивши автобус, водій спробував відкрити двері салону, проте, система відкривання дверей не спрацювала, і салон, в якому перебували 40 пасажирів, опинився заблокованим.

Схопивши вуглекислотний вогнегасник і відкривши моторний відсік, водій почав гасити вогонь, що охопив двигун.

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Попри те, що салон почало заповнювати димом, люди не розгубилися. Хтось із пасажирів розбив чотири вікна, і через ці отвори, допомагаючи один одному, люди зуміли покинути задимлений салон.

Ніхто з пасажирів внаслідок загорання не постраждав.

Зазначається, що автобус 2001 року випуску.

Коли через 8 хвилин на місце події прибув черговий караул Смілянської пожежно-рятувальної частини, пожежа, що виникла внаслідок короткого замикання електропроводки вже була ліквідована водієм.