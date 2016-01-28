За рік кількість охочих приєднатися до Росії на Донбасі впала на 10%, жити в "Д/ЛНР" не бажає ніхто - опитування

Про це в ефірі "5 каналу" повідомила старший науковий співробітник Інституту соціології НАН України Ірина Бекешкіна.

"Ми проводили опитування на територіях, які перебувають під контролем України, там є динаміка. За останнім нашим опитуванням – 0% тих, хто вважає, що треба жити в незалежній державі "Л/ДНР", - зазначила вона.

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Бекешкіна нагадала, що рік тому на території Луганської і Донецької областей було 35% тих, хто хотів відділитися від України: 20% хотіли жити в незалежній державі, 15% - приєднатись до Росії.

"Зараз приєднатися до Росії хочуть 5%", – повідомила вона за результатами опитування.

Раніше директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко заявив, що більшість населення України не підтримує надання особливого статусу Донбасу, що передбачається змінами до Конституції в частині децентралізації.