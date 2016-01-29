Митрополит Онуфрій спростував причетність УПЦ до листівок із закликом відлучити Петра Порошенка від Церкви

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, відеозапис спростування сьогодні було розміщено на офіційному каналі Синодального інформаційного відділу УПЦ на Youtube.

Зокрема, Блаженніший Митрополит Онуфрій спростував причетність Української Православної Церкви до "Ліги захисників канонічного Православ’я в Україні" і до її закликів, які стосуються глави української держави. Про це повідомляє Центр інформації УПЦ.

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"Ми не знаємо такої "Ліги захисників канонічного Православ’я в Україні”. Ця організація не є нашою організацією. Я думаю, що це скоріш за все якась провокація. Президент Петро Олексійович Порошенко – це наш президент, це голова нашої держави, і наша церква молиться за нього, як за голову нашої держави і як за брата нашого по вірі. Я заявляю, що ми до цієї листівки ніякого відношення не маємо», - сказав Митрополит Онуфрій.