У Черкасах на смолоскипному марші пам’яті Героїв Крут спалили прапор Росії (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, у смолоскипному марші пам’яті Героїв Крут, який пройшов ввечері 29 січня у центрі міста, взяло участь близько 200 осіб.

Учасник маршу зібралися на площі імені Богдана Хмельницького. Свій марш вони розпочали з молитви за Україну. Під прапорами, з плакатами та смолоскипами в руках центром Черкас пройшлися активісти ГО «Сокіл», ВО «Свобода» та цивільного корпусу «Азов» та пересічні черкасці. Під час ходи, учасники смолоскипного маршу кричали патріотичні гасла та згадали всіх черкасців, які загинули на сході в зоні проведення АТО.

У підніжжя пам’ятника Тарасу Шевченку відбувся невеликий мітинг, а на завершення спалили прапор Російської Федерації.

Крім того, у Черкаській області смолоскипні марші на честь героїв Крут пройшли у містах Тальне, Золотоноша та Умань.

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В свою чергу у Чернівцях близько 50 молодих активістів вшанували пам’ять загиблих під Крутами смолоскипною ходою вулицями міста ввечері 29 січня.

Як передає кореспондент УНІАН, захід розпочався біля пам’ятника Тарасу Шевченкові на Центральній площі. Віддати шану загиблим героям прийшли представники Чернівецької обласної держадміністрації і міськради, священнослужителі, студенти і громадськість. Загалом на площі зібралося близько сотні людей.

Чернівчани прийшли на площу із запаленими свічками, які пізніше посеред площі виклали у формі хреста. Священики УПЦ КП та УГКЦ провели перед пам’ятником поминальний молебень.

Пізніше активісти чернівецької «Студентської Свободи» провели урочисту смолоскипну ходу вулицями міста.

«Смолоскип – символ світла, перемоги і пам'яті. Ми пройдемо по центральним вулицям міста, і тим самим вшануємо пам'ять героїв Крут», - сказав голова «Студентської Свободи» у Чернівцях, депутат міської ради Андрій Ілюк.

Під час маршу активісти скандували патріотичні гасла: «Слава Україні! Героям Слава» та «Україна – понад усе!».

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У центрі Одеси ввечері 29 січня також відбулася смолоскипна хода на вшанування пам'яті загиблих під Крутами.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 200 осіб зібралося біля пам'ятника Тарасу Шевченку в однойменному парку культури і відпочинку. Вони прийшли з державними прапорами, червоно-чорними прапорами, прапорами з символікою ВО «Свобода» і «Правого сектору». Як відзначили організатори акції, захід також проводиться на «підтримку політичних в'язнів».

Учасники акції, в основному, молоді люди, пройшли центральними вулицями міста під барабанний бій. Вони скандували: «Герої не вмирають, вмирають вороги!», «Слава нації, смерть ворогам!», «Крути, Крути, вас не забути!», «Героям слава!», «Ворогам України – смерть!», «Чайка Максим – не забудемо, не пробачимо!» тощо.

Попереду колони несли великий червоно-чорний плакат із написом: «Свободу політв'язням!».

Під час маршу було зроблено кілька зупинок - біля будівель мерії, регіонального головного управління Національної поліції та прокуратури Одеської області, де демонстранти закликали непатріотично налаштованих чиновників і правоохоронців піти у відставку.

Хода завершилася біля пам'ятника Дюку. Громадський порядок забезпечували більш як 100 правоохоронців.