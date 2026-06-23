Світовий банк виділяє Україні мільярди доларів, але є умови

Загальний пакет допомоги обсягом 3,39 млрд доларів включає як кредитні кошти, так і гранти.

Світовий банк ухвалив рішення про виділення Україні фінансування у межах програми підтримки – воно передбачає впровадження структурних реформ. Про це міжнародна фінансова організація повідомила на своєму сайті.

Це перша операція в межах серії з двох програм. Вона передбачає фінансування загальним обсягом 3,39 мільярда доларів.

Допомога включає позику Світового банку на 1,04 млрд доларів, підтриману гарантіями урядів Японії та Великої Британії. Крім того, пакет містить грант у розмірі 2,35 млрд доларів від Фонду фінансового посередництва зі сприяння залученню ресурсів для інвестування в зміцнення України (F.O.R.T.I.S.).

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Програма підтримки покликана стимулювати економічне зростання та відновити приватний сектор. Кошти надаються в обмін на реалізацію заздалегідь узгоджених структурних реформ за трьома ключовими напрямами:

створення сприятливих умов для залучення приватних інвестицій;

забезпечення притоку кваліфікованих кадрів;

розвиток транскордонної ринкової інтеграції.

Для того, щоб отримати фінансову допомогу, Україна вже ухвалила низку законів і постанов. Йдеться зокрема про новий рамковий закон, який замінив Житловий кодекс 1983 року.

Крім того, було гармонізовано правила функціонування ринку електроенергії з нормами Євросоюзу, відновлено обов’язковість системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів для промислових підприємств.

Щоб отримати фінансування в межах другої програми, Україні необхідно реалізувати низку додаткових реформ, зокрема ухвалити закони про приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).

Фінансова допомога Україні – останні новини

Нещодавно Україна отримала сьомий транш фінансування від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility на суму 2,8 млрд євро. Кошти вирішили спрямувати на покриття пріоритетних видатків державного бюджету, передусім у соціальній та гуманітарній сферах.

Нагадаємо також, що у травні єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив про підписання меморандуму щодо надання Україні кредиту в обсязі 90 млрд євро. Передбачено, що наша країна погашатиме позику лише у випадку отримання репарацій від РФ.

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