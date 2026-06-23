В Україні зміняться правила поповнення банківських карток: що вигадали в НБУ

Нацбанк посилює контроль за даними українців.

Нові правила внесення готівки через платіжні термінали самообслуговування почнуть діяти в Україні вже з п’ятниці, 26 червня. Тепер для завершення транзакції потрібно додатково ввести одноразовий код, повідомляє Національний банк України.

Під час внесення готівки через термінал потрібно буде вказати номер мобільного телефону. На цей номер надійде одноразовий код у SMS-повідомленні або через автоматичний дзвінок. Код необхідно ввести на терміналі, щоб завершити поповнення банківської картки або рахунку. Номер телефону клієнта терміналу відтепер вказуватимуть і на квитанції, яку він може отримати після завершення операції.

Є й винятки – частина операцій не вимагатиме обов'язкового SMS-підтвердження. Одноразовий код не потрібно буде вводити при сплаті податків, комунальних послуг, придбанні транспортних квитків та поповненні транспортних карток. Так само поповнення мобільного зв'язку в межах 500 гривень на місяць для одного номера не вимагатиме додаткової авторизації.

Відео дня

Нові правила мають на меті посилити фінансовий моніторинг та боротьбу з анонімними операціями з готівкою. До цього внесення готівки через термінал відбувалося без ідентифікації особи. Тепер кожна операція буде прив'язана до певного номера телефону. Банки та платіжні сервіси зберігатимуть повну інформацію про транзакцію, включаючи код авторизації, номер платника, дату та час її проведення.

Готівка в Україні – останні новини

Українці масово тримають готівкові кошти поза банками. Станом на початок року обсяг готівки на руках становив 926,3 млрд грн, тоді як загальний обсяг грошової маси трохи перевищував 4 трлн грн. Частка готівкових гривневих коштів в Україні склала близько 23%, тоді як в розвинених країнах цей показник коливається в межах 5-15%.

За 2025 рік сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, збільшилася на 12,6%, або на 103,9 млрд гривень. Збільшення обсягів готівки, зокрема, пов’язані із зростанням інтенсивності атак, у тому числі на енергетичну та іншу інфраструктуру.

Вас також можуть зацікавити новини: