Росія заговорила про готовність до діалогу з ЄС

Також у Кремлі підтвердили спроби Європи вийти на контакт з Москвою.

У Кремлі заявили, що готові налагодити контакт з Європейським союзом. Відповідну заяву зробив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, передають росЗМІ.

Зокрема Ушаков заявив, що зі сторони Євросоюзу були спроби налагодити контакти з Москвою.

На уточнювальне запитання журналістів – чи готова до таких контактів РФ, він відповів: "готова".

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Переговори між РФ та Європою

Нагадаємо, Україна вже тривалий час виступає за те, щоб за столом переговорів між Києвом та Москвою, крім Вашингтону також була представлена і Європа. Однак РФ тривалий час відмовлялася від такого запрошення, звинувачуючи Європу у підтримці України.

Видання Bloomberg раніше повідомляло, що на тлі посилення позиції України, Європа планує провести прямі переговори з РФ щодо завершення війни вже протягом місяця. Для цього, за даними видання, Британія, Німеччина та Франція хочуть заручитися підтримкою президента США Дональда Трампа.

Також це видання раніше повідомляло, що очільник Європейської Ради Антоніу Кошта намагався самостійно вийти на контакт з РФ. За даними журналістів, представники Кошти вже провели дві розмови з представниками Росії з метою підготувати ґрунт для більш змістовних переговорів у майбутньому.

Видання Politico ж зазначало, що ці контакти роздратували низку європейських лідерів. Причиною стало те, що їх не проінформували про такі контакти завчасно. Зокрема негативно на такі переговори відреагували в країнах Балтії.

На тлі посилення позиції Києва, постпред ООН Андрій Мельник заявив, що Україна може переглянути свою пропозицію Росії щодо припинення вогню вздовж де-факто лінії фронту. Він також сказав, що терпіння Києва "не безмежне" і заявив, що зупинка війни по фронту – це вже великий компроміс від України.

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