На Луганщині судитимуть двох поліцейських, що незалежно вимагали хабар від одного й того ж підслідного

Як повідомляє прес-центр СБУ, наприкінці 2014 року правоохоронець працював над справою про шахрайство. Непритягнення до кримінальної відповідальності підозрюваного він оцінив у 5 тисяч доларів.

Однак у березні 2015 року здирнику стало відомо, що з того ж підслідного за цю ж саму «послугу» вимагає хабар заступник начальника міського відділу внутрішніх справ. Невдовзі «конкурента» затримали співробітники СБУ під час одержання понад 60 тисяч гривень хабара.

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Дізнавшись про долю свого колеги, оперуповноважений повернув 15 тисяч гривень, які встиг отримати від жертви та припинив здирництво.

Наприкінці січня 2016 року за матеріалами Управління СБУ в Луганській області прокуратура повідомила старшому оперуповноваженому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Обвинувальні матеріали стосовно колишнього заступника начальника міськвідділу, який одержав хабар «на випередження», вже знаходяться на розгляді в суді.

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