СБУ розкрила схему обкладання "даниною" трьох клінік керівництвом Одеського медуніверситету

16:31, 03 лютого 2016
Суспільство
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Служба безпеки України викрила механізм незаконного збагачення посадовців Одеського національного медичного університету.

СБУ викрила механізм незаконного збагачення посадовців ОНМУ / sbu.gov.ua

Як повідомляє прес-центр СБУ, керівництво університету спільно з Інститутом стоматології НАНУ створило у жовтні минулого року благодійний фонд, через який налагодило схему отримання готівки з лікарів університетських клінік.

Зловмисники встановили конкретні плани щомісячної здачі грошей з кожного стоматологічного крісла (13 тисяч гривень) та технічного працівника (6,5 тисячі гривень). Щомісяця з трьох клінік медуніверситету на рахунок фонду протиправно надходило майже півмільйона гривень.

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У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України правоохоронці провели слідчі дії в адмінбудівлях медуніверситету та Інституті стоматології.

Вилучено бухгалтерську документацію, печатки фонду, 105 тисяч гривень та 1350 доларів США. Гроші були розкладені в окремі пакунки із зазначенням місяця отримання.

На даний час продовжуються обшуки за місцем проживання керівників клінік та інші невідкладні слідчі дії.

sbu.gov.ua

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