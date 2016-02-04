ВР ратифікувала угоду між Україною та Європейською комісією про участь у програмі "Креативна Європа"

Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про ратифікацію Угоди між урядом України та Європейською Комісією про участь України у програмі «Креативна Європа»: програма Європейського Союзу для сектору культури та креативності, та про співробітництво між Україною та Європейським Союзом у підпрограмі «Медіа» програми «Креативна Європа» (реєстраційний номер 0077).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 244 із 319 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

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Віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко зазначив, що ця програма ЄС спрямована на підтримку культурного, креативного та аудіовізуального секторів. «Теперішній етап програми розрахований в своїй дії до 2020 року», - додав він. За словами Кириленка, «бюджет цієї програми сягає близько півтора мільярди євро і з моменту ратифікації і оформлення всіх необхідних процедур Україна також буде брати участь у розподілі в тому числі цього бюджету».

Кириленко наголосив, що сума внеску на цей 2016 рік «становитиме лише один євро». За його словами, Україна може брати участь в цій програмі за 4 напрямками і «сума кожного проекту від 100 тисяч євро до 2 мільйонів євро».

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Зазначена угода вчинена 19 листопада 2015 року в м. Києві. Угодою передбачена участь України в підпрограмах «Культура», «Медіа» (частково) та міжсекторальній взаємодії (частково) програми.

У пояснювальної записці зазначається, що її ратифікація створить передумови для участі України в одній з найбільших програм Європейського Союзу культурно-гуманітарного спрямування, яка представляє додаткові стимули і можливості, в тому числі фінансові, для розвитку національного сектору культури і креативних індустрій, заохочує тісне співробітництво між культурними інституціями різних країн Європи, тим самим створюючи підґрунтя для повноцінної інтеграції України у європейський культурний простір.