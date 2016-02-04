Після закриття пункту пропуску "Зайцеве" людям доводиться йти на роботу мінним полем - ОБСЄ
15:13, 04 лютого 2016Суспільство
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Після закриття пункту пропуску "Зайцеве" людям доводиться йти мінним полем на роботу до Артемівська.
REUTERS
Про це на брифінгу повідомив заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александер Хуг, інформує "112 Україна".
Хуг розповів, що напередодні в лікарні Дзержинська потрапили двоє жителів Зайцевого, які наступили на розтяжку біля пропускного пункту і отримали поранення.
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"Міни навколо пропускних пунктів є поширеним явищем. Ми бачили їх цього тижня на блокпосту так званої "ДНР" в Ясинуватій і біля українського блокпоста у Мар'їнці", - зазначив Хуг.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 лютого, прикордонники закрили пункт пропуску "Зайцеве" на невизначений термін. У штабі АТО заявили, що проросійські бойовики хочуть його "стерти з лиця землі".
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