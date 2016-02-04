Після закриття пункту пропуску "Зайцеве" людям доводиться йти на роботу мінним полем - ОБСЄ

Про це на брифінгу повідомив заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александер Хуг, інформує "112 Україна".

Хуг розповів, що напередодні в лікарні Дзержинська потрапили двоє жителів Зайцевого, які наступили на розтяжку біля пропускного пункту і отримали поранення.

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"Міни навколо пропускних пунктів є поширеним явищем. Ми бачили їх цього тижня на блокпосту так званої "ДНР" в Ясинуватій і біля українського блокпоста у Мар'їнці", - зазначив Хуг.