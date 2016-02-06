В Австрії українцю відмовили в лікуванні, вимагаючи сплатити борги співгромадян: хлопець уже в Індії

Тяжкохворому 17-річному українцю Максиму Стасіву зроблять операцію з трансплантації кишківника в Індії. Туди хлопця доставили після того, як в клініці австрійського Інсбрука йому відмовили в операції.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба.

"Доля Максима зараз вирішується вже в іншій країні, іншій клініці, де більш по-людськи віднеслися до долі цього хлопця. В Індії є лікарня "Медіндія", яка протягом двох днів дала згоду, не висуваючи ніяких попередніх вимог, і віза була надана практично миттєво", - розповів Щерба.

За його словами, Стасів переніс важкий переліт до Нью-Делі, тримається і проходить стабілізацію, яка передує трансплантації.

Раніше дипломат розповів, як вдалося домовитися щодо лікування юнака в Австрії – однієї з небагатьох країн, де проводяться такі операції.

"Прикладалися великі зусилля, щоб привезти Максима в Земельну лікарню Інсбрука. Лікарі були в повній готовності. Трансплантат теж можна було отримати. А що стосується необхідних коштів – їх збирала вся країна. Була пожертвувана сума 6 мільйонів гривень (200 тисяч євро). Пожертви продовжували надходити", - написав Щерба у Facebook.

Вартість операції в клініці була встановлена в сумі 250 тисяч євро. Проте в кінцевому підсумку сума несподівано зросла більше ніж удвічі.

"Лікарня Інсбрука поставила умови: 250 тисяч євро на рахунок лікарні, 250 тисяч євро у формі банківської гарантії від австрійського банку і повернення 61 тисячі євро, які заборгували українські пацієнти перед тим, а ще гарантія, що хлопець не залишиться в Австрії. Фінансова дирекція лікарні не полінувалася зателефонувати в австрійське посольство в Києві і попросила не видавати хлопцеві візу. У результаті мати марно чекала на візу три дні в Києві, поки її син продовжував перебувати між небом і землею у Львові", - розповів дипломат.