На Харківщині кількість загиблих від грипу збільшилася до 16 осіб

На Харківщині з початку епідеміологічного сезону кількість загиблих від грипу збільшилася до 16 осіб.

Як повідомили УНІАН у головному управлінні Держсанепідслужби в Харківській області, протягом останнього тижня від грипу в області померли 5 осіб.

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За відомостями СЕС, з 1 по 7 лютого 4 летальні випадки від грипу зареєстровані в місті Харкові та 1 випадок – у Сахновщинському районі.

При цьому протягом цього періоду захворюваність на грип в області зменшилася на 19,1% - до більше 6,5 тис. нових захворілих.

"На минулому тижні знизилась на 27,7% кількість звернень за медичною допомогою у порівнянні з попереднім тижнем, у тому числі серед дитячого населення на 29,1%", - додали в СЕС.

За відомостями медиків, захворюваності на грип та ГРВІ в цілому по Харківській області нижче епідемічного порогу на 49%, рівень епідпорогів у містах та районах області також не перевищено. Високі рівні захворюваності реєструвались у Барвінківському та Лозівському районах.

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З діагностичною метою за 5 тижднів методом ПЛР обстежено 39 осіб у 8 осіб виявлено позитивні результати - вірус грипу А (Н1N1)sw та вірус грипу А нетипований – у 1 особи.

Як повідомляв УНІАН, станом на 1 лютого в Харківській області від грипу з початку епідеміологічного періоду померли 11 осіб.