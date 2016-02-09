Американка показала шестирічної давності нагетси і картоплю фрі з "Макдоналдс"

Через 6 років набір з курячих нагетсів і маленькою картоплі фрі все ще виглядав свіжим, пише Лента.ру з посиланням на Mashable.com.

У своєму повідомленні в мережі Facebook американка зазначила, що страва не зіпсувалося, не поцвіла і не прогнила. У неї з'явився лише запах картону.

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Враховуючи результати експерименту, дівчина припустила, що в стравах «Макдоналдс» міститься велика кількість хімічних речовин. «Упаковка розкладається раніше, ніж їжа. Це огидно», — написала вона.

Як відомо, мережа ресторанів швидкого харчування Мcdonald's заснована в 1940 році братами Діком і Маком Макдоналдами. Свій перший ресторан вони відкрили в місті Сан-Бернардіно, штат Каліфорнія. В даний час займає друге місце за кількістю ресторанів у всьому світі після мережі Subway. У 2015 році «Макдоналдс» відкрив в Росії 59 нових ресторанів проти 73 точок роком раніше. У 2016 році мережа планує відкрити близько 60 власних ресторанів, а також продовжити розвиток по франшизі.