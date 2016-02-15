В Кіровоградській області від грипу померли вже 7 осіб

Як повідомляє прес-служба Держсанепідслужби у Кіровоградській області, за минулий тиждень лабораторно підтверджено два летальних випадки від грипу – у Кіровограді та Кіровоградському районі. Всього з початку епідсезону в області лабораторно підтверджено 7 летальних випадків: 4 в Кіровограді, по одному – в Компаніївському, Маловисківському та Кіровоградському районах.

За результатами досліджень вірусологічної лабораторії Держсанепідслужби серед 25 обстежених хворих у 8 виявлені антигени вірусу грипу типу А(H1N1), в одного хворого – вірус грипу В, у 13 хворих – інші сезонні респіраторні віруси: парагрипу, РС-вірусу і аденовірусу.

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За даними Держсанепідслужби, загальна захворюваність на ГРВІ та грип в цілому по області за тиждень знизилася на 22%, в тому числі серед дітей – на 10%. Обласний тижневий показник склав 59,44 випадка на 10 тисяч осіб, що нижче епідпорогу на 1,8% (епідпоріг для 6-го тижня – 60,53). Всього за тиждень захворіло 5788 жителів області, з них 2818 дорослих і 2970 дітей. В лікарні області госпіталізовано 600 хворих, що на 16% менше ніж за попередній тиждень, з них 66% діти – 397.

Разом з тим епідемічна ситуація залишається складною у 10 адміністративних одиницях області, де зазначено перевищення епідпорогів більш ніж на 50%: Кіровоградський, Ульяновський, Новоукраїнський, Онуфріївський, Долинський, Петрівський, Добровеличківський, Новомиргородський, Знам'янський, Олександрівський райони. Ще у 6 районах захворюваність населення перевищує рівень епідпорогів від 4 до 38%.