Глава Нацполіції щодо погоні зі стріляниною у Києві: Моя позиція незмінна, п'яний за кермом - це злочинець

Про це заявила на брифінгу голова Національної поліції Хатія Деканоідзе, коментуючи хід розслідування інциденту, внаслідок якого поліцейські застрелили пасажира автомобіля BMW під час втечі від переслідування.

Але, як наголосила керівник Нацполіції, в будь-якому разі п'яний за кермом - це злочинець.

«Правову оцінку надасть суд і прокуратура. Але моя позиція незмінна - п'яний за кермом - це злочинець, і поліція має право і зобов'язана захищати місто від автомобілів, які з шаленою швидкістю мчаться по вулицях», - підкреслила Деканоідзе.

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Як повідомляв УНІАН, у Києві в ніч на 7 лютого патрульні поліцейські під час переслідування порушника правил дорожнього руху відкрили вогонь по автомобілю BMW. В результаті загинув 17-річний юнак, який у компанії трьох інших чоловіків у нетверезому стані перебував в іномарці.

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Столична прокуратура відкрила за даним фактом кримінальне провадження. Патрульних поліцейських, які брали участь у переслідуванні автомобіля-порушника, відсторонили від виконання обов’язків до закінчення розслідування провадження.