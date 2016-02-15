"Червоних ліхтарів та Анонімних алкоголіків": Москаль погрожує "оригінально декомунізувати" топоніми Закарпаття

Про це йдеться у повідомленні на сайті Москаля.

Він нагадує, що, згідно із законом, до 22 листопада 2015 року "прокомуністичні" вулиці мали бути перейменовані рішенням міських, селищних та сільських рад, після цього повноваження зі зміни назв вулиць, які так і залишилися не перейменованими, перейшли до міських, селищних та сільських голів, які можуть виконати цю процедуру своїм розпорядженням.

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"Незважаючи на те, що я неодноразово наголошував під час поїздок по районах на необхідності виконання закону про декомунізацію, писав із цього приводу офіційні листи мерам та сільським головам (останнього листа відправлено на початку лютого), на Закарпатті все ще залишається маса вулиць Леніна, Дзержинського, Крупської, Кірова, Комсомольських, Радянських, Свердлова, Фрунзе і т.д.", - зазначив голова області.

Москаль вважає, що мери та сільські голови на Закарпатті масово саботують виконання закону. Але після 22 лютого повноваження з перейменування вулиць перейдуть до голови облдержадміністрації, який протягом 3 місяців зможе самостійно перейменувати топоніміки своїм розпорядженням.

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"Попереджую, що я церемонитися ні з ким не буду. Деяким "прокомуністичним" вулицям, провулкам, скверам і площам буде повернуто історичні назви, ряд топонімів моїм розпорядженням будуть названі на честь загиблих на сході України героїв, а решту Ленінів, Крупських, Фрунзе і т.д. я перейменую на власний розсуд. Усі вулиці Червоноармійські стануть вулицями Червоних ліхтарів, вулиці Чапаєва – вулицями Петьки й Анки, вулиця Корчагіна – вулицею Закарпатських корчагінців (це ті, що вино в корчагах возять), вулиця Будьонного – вулицею Анонімних алкоголіків, вулиця Дзержинського – вулицею Цапиної бороди і т.д. Щодо вулиць Леніна я поки що не визначився", - сказано у повідомленні.

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Голова Закарпатської ОДА зазначив, що людям, які отримають адреси з новими оригінальними назвами, або доведеться змиритися з ними, або ініціювати сесії місцевих рад і перейменовувати вулиці "по-нормальному".