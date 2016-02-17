ЄС стурбований порушенням прав і свобод кримських татар з боку РФ

Про це в коментарі виданню Новое Время повідомив спікер Представництва Європейського Союзу в Україні.

Так, в ЄС рішуче засудили незаконне утримання під арештом тринадцяти українських громадян і представників кримськотатарського народу окупаційною владою Криму 11-12 лютого 2016 року.

"Ми також неприємно вражені намірами заборонити діяльність Меджлісу, парламенту кримськотатарського народу", - підкреслив НВ прес-аташе Представництва ЄС в Україні Давид Стулик.

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У зв'язку з цим Євросоюз закликає Кремль припинити всі політичні репресії і негайно відпустити всіх незаконно затриманих громадян.

"ЄС повторює свій заклик до повного, вільного і необмеженого доступу всіх суб'єктів міжнародних прав людини на всій території України, включаючи Крим і Севастополь", - заявляють в Представництві.

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Як повідомляв УНІАН, в окупованому Росією Криму 11 лютого відбулися обшуки в будинках кримських татар. Були затримані 12 людей, після допитів більшість відпустили. Пізніше призначена російською владою "прокурор Криму" Наталія Поклонська повідомила, що кримське управління ФСБ Росії затримало чотирьох людей в рамках кримінальної справи за фактом діяльності «терористичної організації «Хізб ут-Тахрір».

У Меджлісі кримськотатарського народу ці обшуки назвали новою хвилею репресій проти кримських татар.

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Міністерство закордонних справ України в зв’язку з цим 12 лютого висловило протест і закликало посилити тиск на Росію.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій.