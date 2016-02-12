Кремль повторює радянські репресії і геноцид кримських татар у Криму – МЗС

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві зовнішньополітичного відомства України.

«Міністерство закордонних справ України глибоко занепокоєне кричущою протиправною діяльністю російських окупаційних сил в Автономній Республіці Крим проти кримських татар, наслідком якої стали масові незаконні обшуки і безпідставні затримання 11 та 12 лютого 2016 року тринадцяти громадян України - представників кримськотатарського народу», - йдеться в заяві.

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«Грубо порушуючи права і свободи людей, які внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України стали заручниками російського окупаційного режиму на своїй рідній землі, Кремль у XXI столітті повторює жахливі радянські репресії 30-х років XX століття, а також геноцид кримських татар 1944 року» , - зазначають у МЗС.

«Особливо обурливо, що Кремль намагається сховати політику знищення кримськотатарського народу за ширмою удаваної боротьби з тероризмом», - додають у відомстві.

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Довідка УНІАН. Після анексії Криму Росією в помешканнях кримськотатарських і проукраїнських активістів часто проходять обшуки з участю російських спецслужб. Про це регулярно у своїх звітах повідомляють міжнародні правозахисні організації.

4 лютого Європейський парламент прийняв резолюцію, в якій засудив «безпрецедентний рівень» порушення прав кримчан, зокрема, кримських татар, в анексованому Росією Криму.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили ряд економічних санкцій.