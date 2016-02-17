В окупованому Криму збирають гроші на пам'ятник "ввічливим людям"

Як повідомляє прес-служба так званої міської адміністрації Керчі, ця акція – благодійна, пише "Крим.Реалії".

У прес-службі нагадали, що в грудні 2015 року в окупованому Сімферополі пройшов конкурс на кращий проект пам'ятника, переможцем став народний художник Росії Салават Щербаков. Конкурс в минулому році продовжувався на два місяці.

Чавунний пам'ятник «ввічливим людям» навесні 2015 року з'явився в Амурській області.

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.