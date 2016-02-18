Суддя у справі Корбана Чаус уникнув відповідальності і залишається на посаді

За внесення відповідного подання проголосували шестеро членів колегії ВРЮ, проти – восьмеро. Провадження відкривалось за заявою автомайданівця Костянтина Вальтищева, який був незаконно позбавлений водійського посвідчення на півроку.

Читайте такожНардеп з УКРОПу пропонує Раді скасувати прийняття закону про "партійне рабство"

Разом з тим, колегія Вищої ради юстиції вирішила звернутися з заявою до правоохоронних органів щодо перевірки наявних порушень при видачі копій судових рішень та наявних подвійних рішень у Дніпровському райсуді. За словами адвоката Андрія Богдана, який представляв інтереси заявника, цим рішенням ВРЮ дала чіткий сигнал всім суддям про те, що вони можуть безкарно чинити політичні переслідування.

Зазначимо, що адвокат Богдан також є захисником відомого політика Геннадія Корбана, який в грудні минулого року був заарештований за незаконним рішенням судді Чауса.

"Спрацювала політична індульгенція. За злочини, які він вчинив проти Майдану, суддю Чауса звільнили від відповідальності. Він може працювати далі, чинити злочини, засуджувати невинних, як, наприклад, мого іншого клієнта – пана Корбана", – заявив Андрій Богдан.

За його словами, члени ВРЮ відмовилися врахувати той факт, що в 2012 році ВРЮ вже досліджувала матеріали восьми кримінальних справ стосовно порушень судді. Тоді, незважаючи на те, що один із членів ВРЮ побачив ознаки злочину в діях Миколи Чауса, а ще один заявив про їхню відсутність, у підсумку рада юстиції залишила суддю на його посаді.

"Відтак можна констатувати, що ВРЮ, яка, відповідно до закону, є незалежним органом судової влади, сьогодні перетворилася на інструмент політичної боротьби, який не має нічого спільного з захистом законності та права", – заявив адвокат.

Нагадаємо, 28 січня ВРЮ відклала розгляд справи Миколи Чауса через нібито необхідність з’ясувати обставини, за яких була винесена ухвала щодо Костянтина Вальтищева в Дніпровському райсуді, та витребувати оригінал цієї справи для ознайомлення на засіданні ради.

Тоді адвокат автомайданівця Андрій Богдан назвав таку аргументацію звичайною відмовкою, адже члени ВРЮ, ймовірно, просто не наважилися залишити суддю на посаді через присутність у залі великої кількості журналістів.

Крім винесення незаконного рішення проти автомайданівця, Микола Чаус також "відзначився" проведенням понад 30-годинного судилища над одним з членів політради УКРОПу Геннадієм Корбаном, під час якого були зафіксовані десятки порушень.