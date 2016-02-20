В окупованому Криму відреагували на пропозицію ВР заборонити назву "Росія": готові перейменувати Україну

У відповідь на цю ініціативу ВР так званий глава анексованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що жителі півострова готові до перейменування України, передає РІА Новости.

Спроби України розглядати на законодавчому рівні закони про перейменування Росії неможливо коментувати, сказав журналістам у Сімферополі Аксьонов.

"Ми готові перейменувати Україну на Росію", — відреагував на ініціативу українських парламентарів "голова" півострова Аксьонов.

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Нагадаємо, 18 лютого нардепи від Радикальної партії Андрій Лозовий та Оксана Корчинська подали до Верховної Ради проект закону №2276а, яким пропонують заборонити всім державним органам вживати назву нинішньої Російської Федерації "Росія", натомість вимагаючи повернути історичну - "Московія".

У пояснювальній записці до законопроекту йдеться, що назва "Русь" і похідна від неї "Росія" є загальновизнаною назвою нинішньої України.