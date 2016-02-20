У РФ блогера засудили до обов'язкових робіт за пости на підтримку України

Згідно з вироком, вилучений у неї раніше ноутбук підлягає знищенню, передають "Грани".

Наголошується, що всі пояснення Вологженинової про те, що вона не ставила за мету збудження ненависті і ворожнечі, на думку суду, "спростовуються лінгвістичною експертизою".

При цьому в експертному висновку зустрічаються формулювання на кшталт "порушення національної ненависті і ворожнечі щодо добровольців з Росії".

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Підроблений підпис блогера на оформлених слідчими СКР паперах був визнаний судом справжнім. При цьому підпис не співпадав з підписом Вологженинової в паспорті і в інших матеріалах справи. Всі докази захисту суд визнав "необґрунтованими".

При цьому одне звинувачення, пов'язане з карикатурою на людину, схожу на Володимира Путіна, було знято.

За словами адвоката, вирок буде оскаржений. Захисник наголосив, що прокурор просив засудити блогера до виправних робіт, але суддя Олена Іванова винесла більш суворий вирок - обов'язкові роботи.

Варто зазначити, що Вологжениновій були інкриміновані перепис на особистій сторінці у "Вконтакте" текстів і карикатур на підтримку України. За частиною 1 статті 282 КК (збудження ненависті або ворожнечі) їй загрожувало до чотирьох років колонії. До вироку блогер перебувала під підпискою про невиїзд.

Нагадаємо, раніше член чуваської відділення партії РПР-Парнас і руху «Солідарність» Дмитро Семенов був затриманий і примусово доставлений до суду за перепост у соціальних мережах фотографій з екстремістською символікою.